В Орле учреждена премия в сфере социальных инициатив

«Социально-культурный фонд развития и инновации» поддержит проекты, создающие и поддерживающие ценности, изменяющие мир вокруг нас.

С 2022 года учреждена ежегодная региональная премия «Большое дело», направленная на выявление социально-ориентированных инициатив и проектов в нашем регионе, создание и поддержку ценностей, изменяющих мир вокруг нас.

Организатором премии выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Цель Премии – выявление и популяризация лучших практик в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности, направленных на благо жителей Орловской области, привлечение внимания к проблемам социума, изменение моделей общественного поведения.

«В нашей жизни существуют люди, которые приносят много добра и пользы нашему обществу. Однако, о них не часто говорят и не часто рассказывают с экранов телевизоров или смартфонов. Эти люди – волонтёры. Чтобы рассказать о них и популяризировать добровольческую деятельность наш Фонд организует I ежегодную региональную премию «Большое дело», — рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Номинации Премии:

«Ты не один»

«Эковолна»

«Вдохновленные искусством»

«Добрые медиа»

«Энергия здоровья»

«Большие подвиги маленького человека»

Этапы проведения Премии:

I этап – отборочный (01.02.2022 по 15.03.2022).

II этап — оценка заявок экспертами (15.03.2022 – 22.03.2022).

III этап — создание видео-визиток с участием финалистов Премии (22.03.2022 – 07.04.2022).

IV этап – церемония награждения Победителей (состоится в период с 08.04.2022 по 17.04.2022. Точная дата будет дополнительно определена Организатором).

Более детально узнать о данной Премии, а также подать заявку на участие Вы можете на сайте Фонда – социальныйфонд.рф

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