В сети появились кадры военной колонны, въезжающей в Орел (видео)

Международная напряженность нарастает.

В субботу в соцсетях появилась видеозапись, на которой очевидец запечатлел колонну российских военных, въезжающих в Орел.

Очевидно, что военные прошли транзитом через наш город, а сами маневры связаны с возросшей международной напряженностью. Пользователи соцсети единодушно считают, что идет переброска вооруженных сил на границу с Украиной. Некоторые предлагают автору ролика сменить фамилию на «Морозов» и обвиняют в публикации данных, которые «могут быть полезны врагам».

В последние месяца западные страны обвиняют России в подготовке военного вторжения на территорию Украины. Представители России отвергают обвинения и, в свою очередь, называют такие сообщения фейками, которые обеспечивают «алиби» для будущего нападения Украины на Донбасс.

ИА «Орелград»