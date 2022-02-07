В сети появились кадры военной колонны, въезжающей в Орел (видео)

7.2.2022 | 9:00 Новости, Политика

Международная напряженность нарастает.

В субботу в соцсетях появилась видеозапись, на которой очевидец запечатлел колонну российских военных, въезжающих в Орел.

Очевидно, что военные прошли транзитом через наш город, а сами маневры связаны с возросшей международной напряженностью. Пользователи соцсети единодушно считают, что идет переброска вооруженных сил на границу с Украиной. Некоторые предлагают автору ролика сменить фамилию на «Морозов» и обвиняют в публикации данных, которые «могут быть полезны врагам».

В последние месяца западные страны обвиняют России в подготовке военного вторжения на территорию Украины. Представители России отвергают обвинения и, в свою очередь, называют такие сообщения фейками, которые обеспечивают «алиби» для будущего нападения Украины на Донбасс.

 

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования