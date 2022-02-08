Два водителя госпитализированы после жуткой аварии под Орлом (видео)

Легковушки столкнулись с МАЗом.

Два водителя легковых автомобилей госпитализированы после столкновения с бензовозом МАЗ. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 08.30 54-летняя женщина ехала на автомобиле «Опель Вектра» по автодороге «Тросна — Калиновка». В районе 433-го километра она врезалась в грузовик МАЗ с цистерной, которым управлял 36-летний водитель. После этого МАЗ врезался в автомобиль «Тойота Камри», который ехал во встречном направлении.

За рулем «Тойоты» находился 33-летний мужчина, он госпитализирован с телесными повреждениями. Та же участь постигла водителя «Опеля».

ИА «Орелград»