Иностранный студенты орловского ВУЗа попали в ДТП: один погиб, трое в тяжелом состоянии (видео)

8.2.2022 | 10:38 Видео, Новости, Происшествия

Все четверо — арабы из Орловского Государственного Университета.

Четверо иностранных студентов Орловского Государственного Университета в воскресенье утром попали в аварию в Тульской области. Один молодой человек скончался от полученных травм, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

По сообщению Госавтоинспекции Тульской области, ДТП произошло в 07.50 в Чернском районе. На 279-м километре трасы М-2 «Крым» автомобиль «Опель Астра» столкнулся с фурой Daf FX 105, которая ехала во встречном направлении. После этого легковушка студентов врезалась грузовик «Вольво», ехавший попутно.

Госпитализированы водитель и два пассажира «Опеля». Им всем по 24 года, они граждане арабских стран. Погибший мужчина также был пассажиром легковушки. Известно, что ему было 32 года, он из Ливана.

 

ИА «Орелград», видео из соцсетей

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