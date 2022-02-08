На окраине Орла взорвался автобус (видео)

ПАЗик сгорел, пострадавших нет.

Вчера в Лужках произошел взрыв с последующим возгоранием автобуса. Это случилось на заправке на улице Афонина.

«Шарахнуло сильно, в доме стены задрожали», — рассказал о случившемся житель одного из соседних домов.

По информации пресс-службы МЧС, в 09.38 поступило сообщение о том, что на газозаправочной станции горит автобус. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что автобус ПАЗ горел изнутри.

Работники заправки еще до прибытия пожарных воспользовались огнетушителями и сдержали распространение пламени. Спасатели же ликвидировали возгорание, охладили газовые баллоны и отбуксировали автобус на безопасное расстояние. В ликвидации пожара приняли участие три единицы техники и 11 человек личного состава.

Причины произошедшего устанавливаются. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. «У водителя куртка только на спине оплавилась и всё вроде», — вспоминает один из очевидцев.

ИА «Орелград», видео «ДТП Орел и автохамы»