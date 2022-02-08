Под Орлом судьбу первоклашек будет решать особая комиссия

8.2.2022 | 15:30 Новости, Образование

Правила поступления в первый класс приняли в Болховском районе.

Администрация Болховского района Орловской области утвердила порядок выдачи разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет  в общеобразовательные учреждения.  В документе подчеркнуто, что прием таких детей в первый класс осуществляется только с разрешения районного отдела образования, осуществляющего полномочия учредителя в сфере образования, с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательной деятельности для детей данного возраста.

На самом деле разрешение на прием сам отдел образования будет выдавать на основании заключения специально созданной комиссии. В ее состав включаются специалисты отдела образования и представители муниципальных школ и, при необходимости, детсадов. Для получения разрешения родителям или законным представителям особых детей придется подавать заявления райотдел образования, причем для этого отведен конкретный срок — с 1 апреля и не позднее 5 сентября. Также родители должны жать письменное согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка.

Срок рассмотрения заявления и принятия  решения  комиссией не должен превышать пяти рабочих дней со дня его регистрации. Результатов работы комиссии может быть только два: либо ребенка принимают в первый класс, либо нет. Согласно постановлению, отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее допустимого возраста может быть обусловлен только двумя причинами: наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка и несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста с условиями организации образовательного процесса.

ИА «Орелград»

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