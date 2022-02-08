Пойман орловец, задолжавший ребенку 360 тысяч

Приставы рассказали о мужчине, скрывшемся от правоохранителей из-за алиментов.

В результате совместных мероприятий установлен должник, уклоняющийся от выплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. Сообщается, что беглецом оказался житель Орла, в отношении которого ранее было возбуждено исполнительное производство. Занимаются им судебные приставы отделения по Северному району. Речь идет о взыскании с мужчины алиментов на содержание его несовершеннолетнего ребенка. Отцом данный гражданин оказался нерадивым – довольно долгое время он всеми способами уклонялся от уплаты алиментов, в результате чего его финансовый долг перед ребенком превысил 360 тысяч рублей.

«За уклонение от уплаты алиментов должник был привлечен в административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе управления ФССП. — Судом ему было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но данная мера воздействия так и не побудила должника к уплате алиментов, он снова скрылся от судебных приставов».

Беглеца пришлось объявлять в так называемый исполнительный розыск. Кроме того, его объявили в федеральный розыск по линии УФСИН, так как мужчина, сбежав, фактически уклонился и от исполнения уголовного наказания. Тут стоит пояснить, что он затем получил наказание в виде в виде 6 месяцев исправительных работ. Впрочем, далеко орловец не убежал.

«В результате проведения совместных с сотрудниками УФСИН России по Орловской области розыскных мероприятий должник был установлен на территории города Орла, — В связи с уклонением от уголовного наказания в виде исправительных работ, гражданин получил реальный срок лишения свободы, после чего был этапирован в СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области». В ведомстве добавили, что в отношении должника также проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 157 УК РФ, за неуплату алиментов.