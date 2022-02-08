Сергей Кутенев принял участие во встрече «Деловой России» с Президентом Путиным (видео)

8.2.2022 | 14:27 Видео, Новости, Экономика

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Зампред орловского облсовета Сергей Кутенев принял участие в видеоконференции предпринимательской организации «Деловая Россия». В конференции также поучаствовал Президент России Владимир Путин, который рассказал деловому сообществу о своем видении взаимодействия государства и бизнеса в нынешних условиях.

После мероприятия Кутенев дал интервью телеканалу «Вместе-РФ». В частности, он высказался о том, как бизнес выбирает регионы для инвестирования и каких шагов он ждет от региональных властей:

«Налоговые льготы не являются главным мотиватором для того, чтобы можно было развивать свою предпринимательскую деятельность в определенном регионе. Больше необходимы другие требования — логистические и энергетические требования, покупательская способность внутри региона. Но то, что сама власть региона может иметь возможность дополнительно каким-то образом стимулировать, возможно прямыми субсидиями в промышленность и другие отрасли и хозяйства — это будет важный шаг для того, чтобы развивать региональные предпринимательские силы».

ИА «Орелград»

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