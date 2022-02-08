Сотрудница орловского банка оформила себе кредит на имя клиента

Обман раскрылся после того, как «банкирша» перестала вносить платежи.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда поставила точку в уголовном деле, возбужденном в отношении теперь уже бывшей сотрудницы одного из орловских банков. Ее признали виновной по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество) и приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей. При этом судом она была освобождена от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также был удовлетворен гражданский иск банка, по которому осужденную обязали выплатить финансовой организации в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, чуть более 125 тысяч рублей.

Несмотря на довольно благополучный исход, обвиняемая обжаловала в апелляции вердикт, настаивая на своей невиновности. Из материалов дела следует, что история началась еще в 2012 году, когда осужденная оформила кредит на имя своей знакомой, но деньги взяла себе. Впрочем, тогда это произошло по обоюдной договоренности. Сотрудница банка, вероятно, не хотела, чтобы руководство банка знало о том, что она позаимствовала деньги у своей же организации. Она обещала знакомой самолично погашать кредит.

В 2013 году история повторилась. Банкирша оформила на имя клиентки еще один кредит в размере 150 тысяч рублей. Деньги она взяла себе и распорядилась ими по собственному усмотрению. Клиентка, выступившая свидетелем по данному делу, пояснила суду, что о втором кредите она ничего не знала. О его существовании ей сообщили по телефону: позвонили из банка и сообщили, что у нее накопилась просроченная задолженность уже по двум займам.

Клиентка связалась с банкиршей, и та призналась, что оформила уже второй кредит – чтобы перекредитоваться. Затем, при личной встрече, она написала расписку, дав обязательство погашать и второй заем. Но через некоторое время банкирша перестала вносить денежные средства в счет погашения кредита, а клиентке по телефону заявила, что у нее нет денег. Обманутая «заемщица» тут же обратилась в банк, сообщила, что не заключала кредитный договор, а затем обратилась в полицию. Так обман и был раскрыт. Что касается решения судебной коллегии, то она частично удовлетворила жалобу адвоката. Приговор суда первой инстанции в части наказания остался без изменений. В вот часть об удовлетворении гражданского иска о возмещении ущерба была отменена. Облсуд постановил передать эти материалы дела в районный суд, чтобы они были рассмотрены не в рамках уголовного процесса, как ранее, а в порядке гражданского судопроизводства.

ИА «Орелград»