В Орле ограничили размеры субсидий для общественников

8.2.2022 | 7:00 Новости, Общество

Власти города объявили о старте нового конкурса для НКО.

Администрация Орла распорядилась о проведении в 2022 году конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Напомним, он проводится ежегодно с целью муниципальной поддержки социально значимой деятельности некоммерческих организаций, а также   укрепления сотрудничества органов муниципальной власти и институтов гражданского общества. Ежегодно условия конкурса меняются, что зачастую связано с текущими изменениями в законодательстве. В этом году заявки на участие будет принимать управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Прием заявок завершится 9 марта.

По условиям, участниками могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие на территории города Орла. Они должны отвечать ряду критериев. Соискатели не должны, например,   находиться в процессе ликвидации и реорганизации. Они не должны быть признаны банкротом, а их деятельность не должна быть приостановлена.  Кроме того, к участию в конкурсе не допустят организации, имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Одна СО НКО может подать только одну заявку. В состав заявки может быть включен только один проект или программа, соответствующие уставным целям и задачам организации. Запрашиваемый СО НКО размер субсидии в 2022 году не может превышать 60 тысяч рублей. Добавим, что участниками конкурса не могут быть государственные корпорации, компании и учреждения, политические партии, муниципальные учреждения, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, а также некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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