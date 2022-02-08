В Орле закрылось более 100 кафе и ресторанов

В администрации города оценили масштабы общепита.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории города Орла насчитывалось 543 работающих предприятия общественного питания, в том числе 427 объектов общедоступной сети, что составляет 78,6 процента от их общего количества. Кроме того, 45 объектов общепита действовало в школах, 46 – в средних профессиональных и высших образовательных заведениях, 25 – в учреждениях и на промышленных предприятиях. Такие данные приводит администрация областного центра. Количество объектов общественного питания в целом за 2021 год сократилось на 29 единиц. При этом было открыто 76 новых объектов, а закрыто — 105 (все — в общедоступной сети).

«Среди введенных в эксплуатацию предприятий общественного питания рестораны «Модус» и «Барин» на 100 и 70 посадочных мест соответственно, столовая на 90 мест, бар «ЮДЗУ» на 51 место, кафе: «Итальянцы» на 50 мест, «Додо Пицца» на 46 мест, «Братья Гриль» на 45 мест и другие, — сообщает мэрия. — При этом закрылись гастробар «Отцы и дети» на 140 мест, рестораны «Анталия» на 134 места, «Алтын-Бай» на 80 мест, кафе-бар «HARATS PAB» на 70 мест, кафе «КиллФиш» на 243 места, «Лига чемпионов» на 160 мест, «Паста Баста» на 100 мест, «Чудо Улей» на 96 мест, «Староваръ» на 90 мест, «Umbrella» на 86 мест и другие.

На текущий момент в Орле работают 37 ресторанов на 5731 посадочное место, 80 баров на 1820 мест, 126 кафе на 6365 мест, 17 кофеен на 456 мест, 103 столовых на 11 040 мест, 38 закусочных на 685 мест, 79 буфетов на 1295 мест, 34 магазина кулинарии на 45 мест и 27 предприятий быстрого обслуживания на 1028 мест. Доля посадочных мест в предприятиях общественного питания общедоступной сети составляет 61 процента (всего 17 316 мест). Таким образом, на каждую 1000 горожан приходится 57 посадочных мест, что превышает норматив обеспеченности более чем в 1,4 раза.

ИА «Орелград»