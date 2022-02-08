В Заводском районе Орла пассажир автомобиля получил травмы

Две легковушки столкнулись на 1-й Пушкарной.

33-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения в результате аварии на улице 1-я Пушкарная. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 10.35 водитель автомобиля «Ниссан Х-трейл» ехал со стороны Колхозной в направлении 2-й Посадской. В районе дома № 108 по улице 1-я Пушкарная он столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», который ехал по Садово-Пушкарной со стороны Васильевской.

В результате ДТП пассажир «Ниссана» получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. После медицинского осмотра он был отпущен.

ИА «Орелград»