Виновника страшного ДТП в Орле арестовали, чтобы не сбежал

Следствие опасается, что мужчина может скрыться за границей.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел жалобу адвоката, просившего отменить постановление Железнодорожного районного суда города Орла. Речь идет о судьбе фигуранта уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 9 января в областном центре. Из материалов следует, что в тот день обвиняемый сидел за рулем автомобиля «Дэу Нексия».

Около 11 часов утра он, нарушив Правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения в районе дома №177 по улице Московской, в результате чего его автомобиль протаранил автомобиль марки «Рено Аркана». Последний затем столкнулся еще и с иномаркой «Шкода Октавия». В результате этой аварии травмы получил несовершеннолетний пассажир автомобиля «Рено Аркана». Дело на водителя «Дэу» завели по ч.1 ст.264 УК РФ. При установлении личности потенциального виновника ДТП было установлено, что в Орле он имеет всего лишь временную регистрацию. Мужчина является уроженцем Таджикистана, нигде не работает. Его защитник просил отменить арест потому, что судом первой инстанции якобы не была дана надлежащая оценка данным о личности ее подзащитного, тяжести им содеянного, поведения после произошедшего.

Однако правоохранители опасаются, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Логика очевидна: обвиняемому грозит в России наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. При этом постоянного места жительства и прочных социальных связей на территории РФ он не имеет, является гражданином иностранного государства. Учел суд и то, что данный мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил режима пребывания на территории РФ. Словом, жалоба адвоката была отклонена, обвиняемый пробудет под стражей как минимум до 8 марта 2022 года.

ИА «Орелград»