Антимонопольщики Орла посоветовали торговцам ограничить наценки

9.2.2022 | 10:00 Новости, Экономика

Вопрос о возможном подорожании товаров был обсужден в межведомственном формате.

Орловское УФАС России рекомендовало региональным торговым сетям рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного органа. Вопрос о возможном росте цен на различные товары, в том числе социально значимые, был обсужден в межведомственном формате. Участие в нем приняли и представители областного департамента промышленности и торговли, а также коммерсанты, представляющие интересы федеральных и региональных торговых сетей.

«В ходе мероприятия обсуждалась стратегия по сохранению стабильных цен на продовольственные товары, — рассказали в пресс-службе Орловского УФАС. — В частности, торговым сетям региона было предложено поддержать инициативу федеральных ретейлеров по ограничению своих наценок на социально значимые продукты питания. Ряд региональных и местных торговых сетей сообщил о готовности поддержать эту инициативу.

Сообщается также, что сетевые торговцы уже определили  параметры такого самоограничения, в том числе по перечню товарных позиций, способам проведения расчетов и т.д. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Торговцы обещают четко сформулировать свои предложения и направить их в Орловское УФАС России.

«Ранее ФАС России предложила крупнейшим федеральным ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, — добавили в антимонопольной службе. — После предложения службы АО «Тандер», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», торговая сеть «Бристоль» и сеть супермаркетов «Верный» добровольно взяли на себя обязательства по ограничению наценок на ряд социально значимых продуктов питания».

В свою очередь пресс-служба губернатора сообщила, что в этом году  три крупных федеральных ритейлера X5 RetailGroup, «Магнит» и «Бристоль» выступили с предложением по введению ограничения наценки (не более 10 процентов) на товары первой необходимости и их наличие в торговых объектах в достаточном объеме. В ходе прошедшего совещания торговые сети «Линия», «Европа» и «Оптовичок» поддержали данную инициативу.

ИА «Орелград»

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