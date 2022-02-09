Арбитражный суд Орловской области принял иск о банкротстве МУП «ЖРЭП» (Заказчик)

9.2.2022 | 13:31 ЖКХ, Новости, Экономика

Заседание состоится 1 марта.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, орловское МУП «ЖРЭП» (Заказчик) может быть признано банкротом. 1 февраля Арбитражный суд Орловской области принял соответствующий иск от «Орелводоканала».

Судебное заседание назначено на 1 марта, а сам иск «Водоканала» к своему должнику был подан еще в конце прошлого года. Тогда суд по формальным причинам отказался давать делу «ход».

Известно, что заявитель требует назначить временным управляющим предприятия Юлию Толстых, члена «Межрегиональной саморегулируемой организацияи профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования