Арбитражный суд Орловской области принял иск о банкротстве МУП «ЖРЭП» (Заказчик)

Заседание состоится 1 марта.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, орловское МУП «ЖРЭП» (Заказчик) может быть признано банкротом. 1 февраля Арбитражный суд Орловской области принял соответствующий иск от «Орелводоканала».

Судебное заседание назначено на 1 марта, а сам иск «Водоканала» к своему должнику был подан еще в конце прошлого года. Тогда суд по формальным причинам отказался давать делу «ход».

Известно, что заявитель требует назначить временным управляющим предприятия Юлию Толстых, члена «Межрегиональной саморегулируемой организацияи профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

ИА «Орелград»