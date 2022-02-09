На Орловщине снизили криминальную активность подростков

Добиться этого удалось за счет мессенджеров и социальных сетей.

В Орловской области в минувшем году удалось снизить уровень криминальной активности подростков. За 2021 год ими было совершено 75 преступлений, что на 38,5 процента меньше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в итоговом отчете УМВД о работе орловской полиции. Правоохранители утверждают, что снизить криминальную активность несовершеннолетних в регионе удалось за счет реализации целого комплекса мер.

В частности, в целях снижения уровня подростковой преступности организовано проведение ряда профилактических акций и межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе акции «Безопасный двор», «Полиция и дети», «Твой выбор» и другие. С 1 августа в регионе стартовал образовательный проект «Тренер» по работе с трудными подростками. Кроме того, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОВД провели 4340 лекций в школах, в том числе в онлайн-формате с использованием мессенджеров и социальных сетей.

«Совместно с представителями прокуратуры, местного самоуправления, органами специальной компетенции продолжена практика работы «социальных патрулей», которыми были посещены 3089 семей социального риска, а также 3234 подростка, находящихся в трудной жизненной ситуации, — говорится в докладе УМВД. — Всего на учете в органах внутренних дел состоит 475 несовершеннолетних правонарушителей. В зоне повышенного профилактического внимания находятся 656 неблагополучных семей. В результате проведенной работы с учета снято 53 подростка в связи с исправлением поведения».

ИА «Орелград»