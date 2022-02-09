Нацпроект в Орле частично оказался под угрозой срыва?

Стало известно, почему в Орле не освоили средства нацпроекта «Образование».

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Образование». Установлено, что с 2019 года на Орловщине реализуется шесть региональных проектов, аналогичных федеральным: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание граждан РФ». Наиболее ресурсоемким на период 2019-2024 годов (общий объем его финансирования составляет 1,553 миллиарда рублей, или 58 процентов всех региональных проектов нацпроекта «Образование») является проект «Современная школа».

«Проведенный анализ показал, что за 2020 год освоение средств регионального проекта «Современная школа» составило 49,9 миллиона рублей, или 99 процента, — следует из отчета КСП. — По состоянию на 1 декабря 2021 года (момент окончания проверки – прим. «Орелград») по мероприятию «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» объем освоенных средств составил 120,2 миллиона рублей, или 30 процентов от суммы субсидии, определенной на 2021 год (395,2 миллиона)».

Причиной неосвоения средств Контрольно-счетная палата называет невыполнение в установленные сроки работ по строительству школы на 1225 учащихся на улице Зеленина в Орле в 2021 году. По мнению аудиторов, это создает риски недостижения показателя регионального проекта «Современная школа» в 2022 году. Кстати, освоение средств по остальным мероприятиям данного регионального проекта на 1 декабря 2021 года составляло от 96 до 100 процентов.

ИА «Орелград»