Орловцы ответственно выполняют свои ипотечные обязательства

Доля просроченной задолженности составляет всего 0,3%.

По сообщению пресс-службы Банка России, жители Орловской области отличаются высокой финансовой дисциплиной в вопросах внесения платежей по ипотечным кредитам. Доля просроченной задолженности в нашем регионе составила всего 0,3%.

При этом, средний размер орловского ипотечного кредита вырос почти на четверть и составил 2,4 млн рублей. На начало этого года общая задолженность орловцев по ипотеке составила почти 45,5 млрд рублей. Год назад она составляла чуть менее 37 млрд.

Отметим, что треть всех кредитов приходится на договоры участия в долевом строительстве. За прошлой год было оформлено около 2,5 тысяч новых кредитов.

«Застройщики не могут напрямую использовать деньги граждан при долевом строительстве. Средства клиента размещаются на счетах эскроу и доступ к ним девелопер получает только после сдачи объекта. На данный момент завершено строительство более 2000 квартир, купленных с использованием счетов эскроу. Покупатели получили ключи, а деньги – 5,5 млрд рублей – перечислены застройщикам. Такой подход исключает ситуации, когда участник долевого строительства остается и без денег, и без жилья. В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные деньги в полном объёме. Средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей», — рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

ИА «Орелград»