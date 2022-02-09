«Скоро из средств самозащиты останется свисток и бег». Орловский депутат Числов поддержал поправки в закон о самообороне

Законопроект направлен на защиту законных собственников жилья, их жизни и здоровья.

Руководитель фракции ЛДПР в орловском облсовете Владислав Числов поддержал инициативу своих соратников по партии, которые предложили предоставить гражданам России право всеми способами защищать свою жизнь в случае нападения.

«Сейчас статья 37 УК РФ зачастую трактуется не в пользу людей, которые защищая свое жилище и близких, причиняют вред криминальным элементам. А что, скажите, делать человеку когда на его участок залезли пьяные, наркоманы или просто желающие разжиться чужим имуществом? Или когда твоим близким угрожают или избивают — стоять и смотреть? Сейчас ситуация такова, что законопослушный гражданин в не может выстрелить в воздух чтобы спугнуть воров или хулиганов, потому что будет писать объяснительные в отделе полиции. Так работает сейчас закон об оружии. И это печальная правда. Скоро дойдет до того, что единственным средством законной защиты станет свисток и бег трусцой. Именно так сейчас работает закон. Чтобы защитить близких, нужно вызвать гнев хулиганов на себя, и только когда они тебя начнут избивать, ты можешь им оказать сопротивление в рамках статьи 37, а потом долгие месяцы доказывать свою невиновность, как это случалось уже много раз», — рассказал Числов на своей странице в соцсети Инстаграмм.

По сообщению издания «Лента.ру», представители партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.

«Ситуацию нужно менять. Любой криминальный элемент должен знать, что на чужом участке земли и в чужом доме ему делать нечего. Если его там не рады видеть, то туда не стоит приходить без разрешения. Любое противоправное действие в своем доме или на участке хозяин имеет право прекратить и силой выдворить за порог любую невменяемую личность!», — заявил орловский депутат.

ИА «Орелград»