В Орле мужчина попросил прохожего помочь купить ему наркотик

Суд поставил точку в наркоделе орловца, решившего приобрести «соль».

Решение по данному уголовному делу в первой инстанции было вынесено Советским районным судом города Орла. Обвинение было предъявлено местному жителю, который с поличным попался на приобретении наркотических средств. Оперативники зафиксировали факт покупки им так называемой соли. Обвиняемый, признавший свою вину, суду пояснил, что приобретал наркотик исключительно для собственного употребления.

Продавца он нашел в интернете, связь с ним поддерживал при помощи мессенджера. Переписка послужила одним из главных доказательств вины. Стороны договорились о цене. Продавец прислал покупателю точные координаты тайника с заложенным в него наркотиком после проведения оплаты. Интересно, что обвиняемый прибег к помощи незнакомого человека. На улице он обратился к случайному прохожему за помощью и попросил того помочь ему оплатить купленный товар через интернет.

При этом он благоразумно не сказал, что покупает наркотик. Прохожий согласился и помог преступника произвести онлайн-платеж. Получив координаты, покупатель без проблем нашел тайник и вынул из него четыре пакетика с «солью» общей массой почти 2,5 грамма. После этого на улице его задержали оперативники. Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»