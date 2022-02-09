В Орле женщина «порезала» бывшего мужа из-за сигареты

На момент конфликта супруги уже находились в состоянии развода.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое в конце прошлого года вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, воспитывающая, кстати, четверых малолетних детей. Ее признали виновной по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Как установил суд, инцидент произошел 9 мая 2021 года.

Бывшие супруги отмечали День Победы совместно. Около 15 часов дня между ними произошел конфликт. Подвыпивший экс-супруг начал оскорблять не только свою бывшую жену, но и детей. Женщина сначала ответила ему бранью, но в какой-то момент схватила со стола кухонный нож и вонзила его в грудь бывшего возлюбленного. Клинок повредил легкое, и мужчина мог умереть от такого ранения. К счастью, его жизнь спасли вовремя вызванные медики.

Подсудимая вину признала и рассказала свою версию случившегося. С ее слов выходит, что бывший муж пришел к ней без приглашения и вошел в квартиру, хотя она была против этого. Затем он на кухне начал пить пиво. Далее между ними произошел конфликт из-за… сигареты. Мужчина попросил у бывшей жены сигарету, она ему отказала, после чего и посыпались оскорбления. Не выдержав, она схватила нож и «порезала» экс-супруга. Скорую вызвал один из родственников, который тоже находился в тот момент в квартире. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ отбывание наказания отсрочено до достижения детьми осужденной четырнадцатилетнего возраста.

ИА «Орелград»