Женщина покусала полицейского на улице Орла

Орловчанка не желала садиться в служебный автомобиль.

Решение по уголовному делу вынес Советский районный суд города Орла. Местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кстати, это ее первая судимость, чего она вполне могла бы избежать.

Инцидент произошел возле входа в магазин «Магнит», хотя началось все еще внутри торговой точки. В магазин зашел покупатель, вот только платит за товар он не собирался. Мужчина взял с полки банку кофе и спрятал ее под одеждой, после чего попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Однако его действия заметила директор магазина, которая следила за торговым залом по камерам наблюдения.

Она нагнала мужчину и потребовала, чтобы он выложил неоплаченный товар. Кроме того, директор вызвала полицию. «Обиженный покупатель» с досады несколько раз ударил ее сумкой по плечу, оставил кофе, который так и не смог своровать, и вышел на улицу. Как выяснилось, там его дожидалась подруга. Поняв, что бесплатного кофе не будет, она устроила приятелю скандал. Пара так увлеклась беседой, густо приправленной нецензурной бранью, что и не заметила, как к ней подошел наряд полиции.

Мужчина попытался сбежать, но уже через 15 метров полицейский его догнал и вернул к служебному автомобилю, в который тот сел без принуждения. А вот женщина садиться в полицейскую машину наотрез отказалась. Более того, она набросилась на ближайшего из двух полицейского и дважды укусила его за руку, а затем еще и поцарапала. После этого ее скрутили и посадили в машину.

Свою вину она не признала, настаивала на том, что в момент конфликта не была пьяной, как не был пьяным и ее подельник (кстати, оба отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Она также заявила, что полицейского не кусала, но следы укусов на руке стража порядка нашли и зафиксировали медики. В результате суд изначально назначил орловчанке наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Но затем штраф был уменьшен до 40 тысяч – наказание было смягчено из-за того, что женщина была направлена на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, где провела целый месяц. Этот срок был учтен при назначении окончательного наказания.

ИА «Орелград»