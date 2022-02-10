Более 3000 орловцев записались на сдачу ЕГЭ

В регионе завершилась процедура регистрации на единый госэкзамен.

В Орловской области официально объявлено о завершении процедуры приема заявлений на участие в ЕГЭ 2022 года. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, всего на сдачу единого госэкзамена зарегистрировались 3120 человек. Большая часть из них — 2792 человек, — это одиннадцатиклассники, выпускники школ текущего года. Также на ЕГЭ записались 139 обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и 189 выпускников прошлых лет.

«Самым массовым экзаменом остается русский язык, который планируют сдавать 2988 участников (95,8 процента), а самым популярным предметом по выбору – обществознание (52,7 процента), — подметили в Центре. — Более 49 процентов участников зарегистрировались на ЕГЭ по математике базового уровня, 43,2 процента выбрали математику профильного уровня, 22,7 процента — биологию, 21,1 процента — историю, 17,2 процента — физику, 14,4 процента — химию, 13,6 процента — информатику и ИКТ, 9,5 процента – литературу и 1,9 процента – географию».

Наибольшее количество сдающих экзамены по инязу выбрали английский язык. Кроме того, девять человек решили сдавать экзамены по немецкому языку и шесть — по французскому. Двое участников ЕГЭ выбрали экзамен по китайскому языку, еще один — по испанскому. В Центре напоминают, что после 1 февраля подать заявление на участие в ЕГЭ, а также изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. Для этого надо подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Орловской области.

Добавим, что на днях в регионе стартовала масштабная кампания по проведению тренировочного ЕГЭ. Так, 5 февраля одиннадцатиклассники смогли проверить уровень своих знаний по математике профильного уровня и литературе, 6 февраля — по русскому языку и биологии. Тестирование традиционно проводится с соблюдением комплекса санитарно-эпидемиологических требований.

ИА «Орелград»