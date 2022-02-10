Краеведческий музей в Ливнах отремонтируют

Власти города начали искать подрядчика для проведения ремонтных работ.

В райцентре Ливны объявлен тендер на проведение работ по капитальному ремонту здания Ливенского краеведческого музея. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 5,8 миллиона рублей. С победителем электронного аукциона будет заключен муниципальный контракт, соответственно, оплачен он будет за счет бюджетных средств. Работы должны стартовать с 1 апреля, а завершить их подрядчик будет обязан до 22 августа 2022 года

Перечень работ детально приведен в конкурсной документации. Кстати, в ней особо подчеркнуто, что цветовое решение фасада здания согласовывается с заказчиком, то есть с руководством музея. Участник аукциона не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Музей расположен на улице Максима Горького в Ливнах. Здание было построено в 1964 году. Оно имеет два этажа, его общая площадь составляет 521,2 квадратных метров. Стены у него кирпичные, перекрытия – деревянные и железобетонные, а кровля – шатровая.

Еще в 2018 году специальная комиссия осмотрела здание и составила акт, на основании которого впоследствии и формировалась проектная документация. В частности, проверяющие пришли к выводу, что чердачный люк изношен и не отвечает потребительским свойствам — необходимо не только его заменить, но и перенести на лестничную клетку. Также эксперты предписали выполнить огнебиозащиту всех деревянных конструкций крыши. Необходимо устройство системы организованного водостока и снегозадержания.

Кроме того, в порядок следует привести фасад, необходимо заменить деревянные оконные блоки, которые сильно изношены. Требуют замены и наружные входные двери. Их предполагается заменить на металлические, с устройством гидравлических доводчиков и восстановлением откосов. Ремонт коснется и системы централизованной канализации. Наружные сети водоотведения выполнены из чугунных и керамических труб. Срок эксплуатации последних давно истек, они протекают, поэтому необходима их замена. Ливенский краеведческий музей считается одним из старейших краеведческих музеев Орловской области. Он работает с 24 ноября 1918 года.

ИА «Орелград»