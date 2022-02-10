Орловцы активно легализуют гаражи-самострои

В Орловской области подвели первые итоги действия «гаражной амнистии».

В течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года — жители Орловской области могут оформить незарегистрированный гараж и землю под ним по упрощенной схеме в порядке «гаражной амнистии». Об этом напоминает региональное управление Росреестра. Ведомство привело статистику, которая доказывает, что орловцы уже начали активно пользоваться предоставленной им возможностью.

«За четыре месяца действия «гаражной амнистии» орловцами зарегистрировано около 140 земельных участков и порядка 40 граждан воспользовались упрощенным порядком для оформления своих прав на гаражные строения», — так комментирует текущую ситуацию Надежда Кацура, руководитель орловского Росреестра.

По ее словам, регистрация права собственности проводится в течение одного рабочего дня. Видимо, этот факт тоже привлекает потенциальных «клиентов». Речь идет о тех гражданах, которые на протяжении многих лет пользуются гаражами, не оформленными в установленном законом порядке. У каждого – своя причина. Возможно, кому-то просто не хотелось ходить по инстанциям. Теперь же эти люди получили шанс легализовать свои строения без сложных процедур, предусмотренных земельным законодательством.

Напомним, амнистия распространяется на гаражи, являющиеся объектами капитального строительства и возведенными до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Владелец имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. Земельный участок может быть предоставлен и наследнику.

ИА «Орелград»