Первый офис Альфа-Банка открылся в Орле

Остановка «Чайка».

В рамках развития сети Альфа-Банк открывает современные офисы в формате phygital* в новых городах. Орел стал еще одним городом в Центральном регионе России, где открылся офис Альфа-Банка.

Офис расположен в центре города в доме 78 по улице Комсомольской. Он не похож на классическое отделение банка и его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. На входе терминал с Face ID узнает вас и поможет выбрать необходимую услугу. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите навязчивых рекламных плакатов и листовок. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников.

Орловским предпринимателям теперь доступны все продукты Альфа-Банка. Начиная от классического расчетно-кассового обслуживания и заканчивая сложно структурированными сделками. Продукты банка подойдут как начинающим предпринимателям, так и тем, кто в бизнесе давно.

«Несмотря на развитие цифровых сервисов, Альфа-Банк расширяет географию присутствия открывая офисы в новых городах. В новом современном офисе органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными менеджерами. Для орловчан доступны самые популярные наши продукты – бесплатная Альфа-карта с приятным кэшбэком и легендарная кредитная карта c особыми условиями по процентам. Для предпринимателей доступны гибкие тарифы и кредитные предложения», – рассказал Региональный Управляющий по Орловской области Андрей Боев.

Новый офис Альфа-Банка открыт для всех желающих с 10 февраля.

Время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб. — вс.: выходной.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.