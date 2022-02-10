В небольшой орловской деревне будет реализован крупный инвестпроект

Сегодня поголовье стада насчитывает 710 голов, из них 480 коз и 230 овец.

Генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин сегодня, 9 февраля, принял участие в рабочей поездке губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Мценский район.

В частности, они посетили крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) Виктории Храмцовой в деревне Брагино. Глава хозяйства планирует реализовать инвестиционный проект, который предусматривает реконструкцию молочно-товарной фермы для создания племенного репродуктора на полторы тысячи фуражных коз. Объем инвестиций запланирован в размере 200 млн рублей. В рамках проекта будет создано 14 новых рабочих мест. Ожидается большая социальная эффективность: обеспечение жителей качественными и экологичными продуктами, изменение облика села в сторону современного агроландшафта.

Как пояснил Николай Шин, проект будет реализовываться в два этапа. Первый – это создание козьей фермы. Второй – создание предприятия по переработке продукции в одной из преференциальных зон.

«Уже есть договоренности о том, что Корпорация развития Орловской области будет сопровождать проект от старта до финала по принципу одного окна. Это очень значимый проект, который даст импульс развитию деревни Брагино в первую очередь, так как жители будут вовлечены в сельскохозяйственное производство, а для качественного функционирования фермы будет развиваться сопутствующая инфраструктура. Завершение реализации 1-го этапа проекта планируется в 2023 году».

Для справки: ферма начала работу 10 лет назад с выращивания картофеля. Позже Виктория Храмцова приобрела 10 дойных коз. Когда поголовье стада выросло до 60 козоматок, был запущен молочный цех. Сегодня поголовье стада насчитывает 710 голов, из них 480 коз и 230 овец. В 2021 году производство молока составило 121 тонну.

Как сообщает портал Орловской области, КФХ Храмцова В. В. выращивает овощи, ягоды, фрукты, яйца, все экологически чистое, но основное – это молочные продукты на основе козьего молока. Глава хозяйства рассказала Губернатору о том, что в ассортименте производимой продукции 10 позиций, в том числе разливное молоко и твердые сыры. Сыры изготавливаются в летний период с мая по сентябрь, затем закладываются на вызревание. Сыры изготавливаются по классическим российским и французским рецептам. Процесс их варки очень трудоёмкий. В молоко добавляются только сычужный фермент и закваска. Для производства сыра используется сыроварня с подогревом горячим паром через обшивку. Особое внимание уделяется качеству молока.