В Орле налоговики получили QR-оценку

В областной столице подвели итоги QR-анкетирования за 2021 год.

В 2021 году сотрудники налоговой инспекции по городу Орлу получили 461 QR-оценку за оказанные государственные услуги. Данный показатель в 1,8 раза превысил уровень предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба инспекции ФНС России по городу Орла, особо отметив при этом, что 100 процентов респондентов положительно оценили качество полученных ими услуг.

Поясним, что речь идет об относительно новом сервисе налоговой службы, при помощи которого клиенты могут фактически моментально оценить качество оказанной им налоговиками услуги. Для этого ФНС России разработала ресурс, который так и называется — «QR-анкетирование». С его помощью любой желающий может оценить налоговиков по шести различным критериям. В частности, оценке подлежат вежливость и компетентность сотрудников, длительность обслуживания и ожидания в очереди, доступность информации о получении услуги, комфортность условий непосредственно в офисе инспекции, а также результат обслуживания и предоставления услуг.

«Поставить оценку можно при личном посещении инспекции, уточнили в ИФНС по городу Орлу. — Для этого необходимо с помощью специального приложения на смартфоне считать QR-код, размещенный в операционном зале инспекции или на талоне, полученном в терминале системы управления очередью. После этого появляется возможность не только оценить качество обслуживания в налоговом органе, но и напрямую отправить свои замечания и предложения на электронный ящик должностного лица в режиме реального времени».

ИА «Орелград»