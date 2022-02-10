В Орле постоялец обчистил чужую квартиру

Мужчина вынес и продал все ценное, что только сумел найти.

Вступил в силу приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении местного жителя. Последнего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Было установлено, что преступление он совершил летом прошлого года, причем оно растянулось почти на месяц. Жертвой преступника стал владелец квартиры, в которой проживал осужденный. Из материалов дела следует, что постоялец находился в съемной квартире по устной договоренности с хозяином.

В июле 2021 года подсудимый, остро нуждаясь в деньгах, придумал «хитрый» план. Он начал по частям, тайком от хозяина, выносить из чужой квартиры ценные вещи и продавать их. Выручку, естественно, клал себе в карман. Так, он продал чужой жидкокристаллический телевизор марки «SAMSUNG», стиральную машину и электрическую варочную панель того же бренда, духовой электрический шкаф «GORENJE», холодильник марки «BOSCH» и даже диван-кровать. С учетом износа похищенных вещей причиненный владельцу квартиры материальный ущерб был оценен более чем в 90 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Примечательно, что суд назначил проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении него, но никаких серьезных отклонений она у преступника не выявила. В результате постоялец получил наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

ИА «Орелград»