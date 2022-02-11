Информатизация Орловской области обойдется в 2 миллиарда рублей

Деньги областные власти обещают потратить на внедрение цифровых технологий.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу развития информационного общества на территории региона. Старт она взяла в 2020 году, однако теперь отредактированными оказались ее основные параметры. Согласно обновленной версии этого документа, общий объем финансирования превысит 2 миллиарда рублей. Из них более 1,5 миллиарда рублей должна составить доля областного бюджета, оставшуюся часть регион получит из федерального центра. Только в 2022 году на реализацию программы планируется потратить 490 миллионов рублей.

Паспорт программы насчитывает почти пять десятков целей, которые предполагается достичь в 2025 году. Задачей номер один является обеспечение структурных подразделений областной администрации «современной материально-технической базой в области информационных и телекоммуникационных технологий». В связи с этим предполагается проведение полной автоматизации процессов и процедур документационного оборота в стенах администрации региона. Причем сеть передачи данных будет защищена специальным контуром.

Не забыли авторы документа и о простых людях. Программа предусматривает «обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания граждан» и обеспечение широкополосным доступом к интернету социально значимых объектов. Также предусмотрена модернизация работы учреждений культуры и архивного дела, расширение доступа к музейным фондам и сведениям государственных архивов, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций.

Программой предусмотрено увеличение числа пользователей ИПС «Законодательство России» на территории Орловской области и рост числа публичных центров правовой информации. Отдельной строкой прописано формирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры мировых судов. Также программа предполагает «создание управляемых образовательных траекторий для динамического формирования у жителей компетенций, необходимых для цифровой экономики в Орловской области».

ИА «Орелград»