Иностранец планировал продать в Орле 150 разовых доз героина

Подозреваемый задержан.

Орловским полицейским удалось задержать гражданина один из республик бывшего зарубежья, которые планировал продать на территории региона 150 разовых доз героина, а также еще один наркотик — метадон.

Задержание стало возможным благодаря своевременно поступившей оперативной информации. Сведения подтвердились, и 25-летний наркоделец был задержан в Советском районе Орла.

«При проведении его личного досмотра в кармане одежды оперативники обнаружили и изъяли 10 полимерных свертков с веществом, предположительно наркотическим. Кроме этого, в автомобиле подозреваемого в специально оборудованном тайнике под рулевым колесом сотрудники полиции обнаружили большой сверток с находящимися внутри более ста полимерными пакетами. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД, которое показало, что это наркотическое средство героин массой около 170 граммов и метадон массой порядка 18 граммов», — рассказывает пресс-служба УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере».

ИА «Орелград»