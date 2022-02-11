Молодой мужчина погиб в пожаре под Орлом

11.2.2022 | 11:02 Новости, Происшествия

СК проводит доследственную проверку.

Вчера в Орловском районе в пожаре погиб молодой мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Рано утром, в 06.29, поступило сообщение о том, что в деревне Кофаново горит жилой одноэтажный дом. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем. После локализации возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины. Ему было 34 года.

В результате пожара дом выгорел на площади в 70 квадратных метров, но удалось спасти жилой дом и баню, находившиеся по соседству. По факту гибели мужчины Следственный комитет начал проведение доследственной проверки.

ИА «Орелград»

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