Молодой мужчина погиб в пожаре под Орлом

СК проводит доследственную проверку.

Вчера в Орловском районе в пожаре погиб молодой мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Рано утром, в 06.29, поступило сообщение о том, что в деревне Кофаново горит жилой одноэтажный дом. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем. После локализации возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины. Ему было 34 года.

В результате пожара дом выгорел на площади в 70 квадратных метров, но удалось спасти жилой дом и баню, находившиеся по соседству. По факту гибели мужчины Следственный комитет начал проведение доследственной проверки.

ИА «Орелград»