Названа цена удаления зуба в Орле

Орелстат обнародовал обзор регионального рынка стоматологии.

Специалисты Орелстат подготовили необычный релиз, приурочив его к Международному дню стоматолога. По подсчетам аналитиков, в целом в Орловской области действует 110 агентов рынка, оказывающих стоматологические услуги. Из них 80 работают в Орле, 9 – в Мценске, 8 – в Ливнах, а оставшиеся – в различных районах региона. Среди агентов рынка 35 зарегистрированы в статусе индивидуальных предпринимателей, остальные – юридические лица.

Также подсчитано, что в Орловской области насчитывается 112 стоматологов, 10 детских стоматологов, 31 стоматолог-ортопед, 53 стоматолога-терапевта, 13 стоматологов-хирургов и 30 зубных врачей. Поясним, что стоматолог от дантиста отличается уровнем образования. Кроме того, статистики оценили среднюю стоимость различных стоматологических услуг, оказываемых в регионе. Например, удаление зуба в Орловской области в среднем обходится пациенту в 605,43 рубля. Причем речь идет об удалении с местным обезболиванием.

Первичный осмотр у орловского стоматолога обойдется пациенту в 265,42 рубля, лечение кариеса и установка пломбы – в 1745,97 рубля, изготовление коронки — в 3062,57 рубля. Наиболее дорогой из приведенного списка услугой является изготовление съемного протеза, что обойдется пациенту в 7484,27 рубля. Добавим, что в 2019 году взрослые пациенты более 259 тысяч раз посетили стоматологов. Но в 2020 году на фоне ограничений из-за пандемии показатель упал до 175 тысяч посещений.

ИА «Орелград»