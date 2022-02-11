Орловца не смогли наказать за видеосъемку суда

Процедура оформления документов о правонарушении сама была нарушена.

Хотынецкий районный суд Орловской области оставил в силе постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, которое пытались завести на местного жителя. Как уточнили в пресс-службе райсуда, добиться привлечения гражданина к ответственности пытался местный судебный пристав. По мнению последнего, орловец нарушил закон видеосъемкой территории судебного участка Хотынецкого района без разрешения мирового судьи.

Более того, данный гражданин был обвинен в игнорировании неоднократных замечаний пристава «о прекращении действий, нарушающих установленные на территории судебного участка правила поведения посетителей». В своей жалобе, поданной в суд, пристав также указал, что гражданин «был неоднократно ознакомлен, в частности, с правилом о невозможности осуществления без разрешения судьи видеосъемки». Словом, действия гражданина пристав расценил как создание препятствий для его собственной работы, которая заключалась в обеспечении безопасности судебного участка.

Однако с такой трактовкой произошедшего, прежде всего, не согласился сам мировой судья, который прекратил возбужденное приставом административное дело в отношении гражданина в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решение мирового судьи пристав обжаловал в районном суде, но и в этой инстанции добиться наказания для посетителя не сумел. Суд апелляционной инстанции не стал менять постановление мирового суда, сославшись на отсутствие доказательств вины. В частности, как сообщается, суду не было представлено доказательств вручения гражданину копии составленного на него протокола.

ИА «Орелград»