Орловщина продала иностранцам товаров больше, чем планировала

Целевые индикаторы экспорта в регионе оказались заметно превышены.

Аудит эффективности расходования средств, выделенных на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Орловской области, провели сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты. В рамках нацпроекта с 2019 года реализуется два региональных проекта: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Последний и проверили аудиторы.

Из отчета КСП следует, что основным целевым индикатором был объем экспорта продукции агропромышленного комплекса. На 2020 год он был запланирован на уровне 0,09 миллиарда долларов США, а реальное исполнение составило 0,102 миллиарда, то есть план был превышен на 14,3 процента. В 2021 году при плане 0,087 миллиарда долларов США фактический объем экспорта продукции АПК составил 0,097 миллиарда, или на 12 процентов больше плана.

Как известно, цифры могут быть лукавыми. Вот и в данном случае аудиторы отмечают, что методология расчета выполнения показателей по объему экспорта продукции АПК по данным Федеральной таможенной службы России в целом не отражает реального объема экспорта такой продукции по региону. Дело в том, что при отгрузке сельхозпродукции предприятиями Орловской области через предприятия-экспортеров других регионов объем экспорта продукции (в частности, зерновых культур) не учитывается как экспорт из Орловской области, а учитывается как вывоз в другие регионы России. То есть фактический показатель объема экспорта продукции АПК Орловской области превышает показатели, отраженные ФТС России, значит, на самом деле план был превышен на еще больший процент, чем считается.

Добавим, что в 2020-2021 годы уровень освоения средств в рамках регионального проекта «Государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника» составил 100 процентов. Так, в 2020 году на эти цели было потрачено 74,145 миллиона рублей, в 2021 году – 29,849 миллиона. «Средства субсидии направлены сельхозтоваропроизводителям, имеющим посевы масленичных культур на территории Орловской области, в размерах пропорционально объему реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур», — отмечает КСП.

ИА «Орелград»