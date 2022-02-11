Орловские региональные QR-коды будут отменены за ненадобностью

11.2.2022 | 18:00 Медицина, Новости

С 21-го февраля федеральный QR-код можно будет получить с любым уровнем антител.

В ближайшее время прекратится выдача региональных QR-кодов, введенных в Орловской области в конце прошлого года. Такую информацию озвучил Станислав Шувалов в ходе онлайн-брифинга на платформе Центра управления регионом.

Такое решение принято в связи с тем, что начиная с 21 февраля любой житель региона может получить федеральный  QR-код, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Для получения трехмесячного кода будет достаточно любого уровня антител.

Также Шувалов озвучил информацию о том что коллективный иммунитет жителей Орловской области приближается к 80%

ИА «Орелград»

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