Совет Федерации одобрил назначение Тимошина прокурором Орловской области

11.2.2022 | 11:55 Важное, Закон и порядок, Новости

38 лет, уроженец Хотынецкого района, первый зам Малкина.

Сегодня Совет Федерации одобрил кандидатуру Алексея Тимошина в качестве преемника Владислава Малкина на посту прокурора Орловской области. Об этом сообщил орловский сенатор Василий Иконников на своей странице в соцсети «Инстаграмм».

Иконников обратил внимание на то, что Тимошин является уроженцем Орловской области, назвав это новым федеральным трендом.

Алексею Тимошину 38 лет. Он начинал карьеру в судебной системе, но восемь лет назад перешел на работу в прокуратуру. Проработав несколько лет в центральном аппарате Генпрокуратуры, он вернулся в родной регион на должность первого зама прокурора области. Это произошло через несколько месяцев после приезда в Орел Владислава Малкина.

ИА «Орелград»

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