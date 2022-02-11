В Орле осудили работника филиала РЖД, из-за которого погиб человек

Мастер участка отсутствовал на рабочем месте когда погибал человек.

Заводской районный суд осудил мастера участка из филиала ОАО «РЖД» по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд запретил ему в течение полутора лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией при производстве погрузочно-разгрузочных и иных опасных работ на железнодорожном транспорте. Кроме того, осужденный получил два года условно.

«Установлено, что в ноябре 2020 года на станции Лужки-Орловские в результате нарушений, допущенных при производстве погрузочно-разгрузочных работ произошло падение груза — рулона листовой стали. В результате произошедшего механизатор комплексной бригады Орловской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ получил телесные повреждения, повлекшие его смерть.

При этом мастер участка в нарушение установленных требований отсутствовал при производстве работ, не осуществлял руководство ими и не обеспечил соблюдение безопасных условий работ, установленных технологическим процессом и правилами по охране труда, что повлекло наступление несчастного случая на производстве и гибель работника», — сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры подробности дела.

ИА «Орелград»