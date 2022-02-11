В Орле за производительность труда недоплатили 2,5 миллиона

Аудиторы проверили эффективность реализации регионального проекта.

Контрольно-счетная палата Орловской области оценила эффективность расходования средств в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Речь идет о проекте по увеличению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В Орловской области для этого были разработаны и утверждены паспорта двух собственных проектов.

Первый — «Системные меры по повышению производительности труда». Он направлен на создание условий для повышения производительности труда и реализуется на территории региона с 2021 года. Второй проект — «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», он реализуется с 2020 года. Участие в нем предполагает оказание квалифицированной помощи со стороны экспертов по устранению неэффективности производственного процесса. Эксперты выходят непосредственно на места. Они также обучают сотрудников предприятий.

Аудиторы отмечают по проекту адресной поддержки значительное превышение плановых показателей — от 1,2 до 2,6 раза. Однако радоваться рано. Проанализировав «передовые» результаты, КСП пришла к выводу, что превышение плана «с учетом неоднократной корректировки целевых значений также свидетельствует о недостатках при планировании». Кстати, для реализации данного проекта облдепартаментом промышленности и торговли с региональным Фондом развития промышленности было заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на 19,5 миллиона рублей.

«Согласно представленным Фондом сведениям по состоянию на 27 декабря 2021 года кассовое исполнение сложилось в сумме 16,72 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — Объем принятых и неоплаченных обязательств составил 2,254 миллиона рублей. Результатом деятельности Фонда стало создание Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который в соответствии с паспортом указанного регионального проекта начнет обучение сотрудников предприятий с 2022 года, а также создание «Фабрики Процессов», в рамках деятельности которой в 2021 году прошли обучение 52 сотрудника 4 промышленных предприятий Орловской области».

ИА «Орелград»