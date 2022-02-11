Владимир Путин поддержал инициативу орловского облсовета о бесплатном газе для Вечных огней

Газ для 38 Вечных огней и 13 Огней памяти, расположенных в Орловской области, будет оплачиваться из федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу орловского облсовета о бесплатной подаче газа для Вечных огней. Соответствующее поручение Правительству РФ появилось на сайте Кремля.

Напомним, 24 ноября 2021 г. орловские парламентарии отправили обращение в Правительство с просьбой рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из федерального бюджета на финансирование деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования Вечных огней на территориях муниципальных образований субъектов РФ.

По состоянию на конце прошлого года в Орловской области насчитывалось 38 Вечных огней и 13 Огней памяти.

«В конце прошлого года депутатский корпус поддержал инициативу обращения в Правительство РФ, суть которого в том, что поставка газа для Вечных огней должна стать бесплатной. И вот наш Президент Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству страны и „Газпрому“ обеспечить Вечные огни и огни Памяти бесплатным газом! Его поставка должна быть организована до 1 мая 2022 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава „Газпрома“ Алексей Миллер. Отрадно, что инициатива областного Совета была не только услышана, но и поддержана!», — рассказал спикер орловского парламента Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»