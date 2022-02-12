Карантин по бешенству сняли в Орловской области

Об отмене ограничительных мероприятий распорядился губернатор Клычков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о снятии карантина по бешенству животных, введенного в ноябре 2021 года в Глазуновском районе. Основанием для отмены ограничений стали представления начальника бюджетного учреждения «Свердловская районная станция по борьбе с болезнями животных» и главы регионального управления ветеринарии. Специалисты считают, что угроза распространения заболевания миновала, все назначенные планом мероприятия по ликвидации очага вируса выполнены, новых вспышек болезни не было.

Как уже писал «Орелград», карантин был введен из-за бешеной лисы, забредшей в сады южнее деревни Ловчиково Медведевского сельского поселения Глазуновского района. Там был установлен эпизоотический очаг, а населенные пункты в радиусе 3 км вокруг него были признаны неблагополучными по бешенству животных. На период действия карантина был введен ряд запретов, в том числе на ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных, снятие шкур с трупов животных и охоту. Также было запрещено проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к вирусу животных.

Большая часть ограничений теперь снята, но специалисты еще в течение полугода будут приглядывать за указанной территорией. Отметим, что в 2021 году по сравнению с предыдущими годами ситуация по бешенству в Орловской области заметно улучшилась. Регистрировались лишь единичные случаи. В этом отношении 2022 год тоже из новой тенденции не выбивается. О новых случаях бешенства на территории Орловской области официально пока не сообщалось. В целом по стране в январе 2022 года было выявлено 74 неблагополучных пункта по бешенству животных, в том числе 16 в Центральном федеральном округе (заболело три головы КРС, одна голова мелкого рогатого скота, пять собак, четыре кошки и четыре диких животных).

Тем временем, ветеринарные специалисты Орловского филиала БУОО «Орловский ОВЦ» приступили к вакцинации собак и кошек против бешенства. Речь идет о животных, принадлежащих жителям Орловского муниципального округа. В связи с этим региональное управление ветеринарии напоминает, что бешенство — это опасное неизлечимое заболевание, общее для человека и животных.

«Мы призываем всех владельцев домашних животных своевременно проводить вакцинацию своих питомцев от этого очень опасного заболевания, — говорится в заявлении ведомства. — Для этого следует обратиться в бюджетное учреждение ветеринарии по месту вашего проживания».

ИА «Орелград»