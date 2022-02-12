Магазин с контрафактом «накрыли» в Орле

Владелец торговой точки на первый раз «отделался испугом».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к одному из орловских ООО. Последнему принадлежит торговая точка, расположенная на улице Лескова в областном центре. Из материалов дела следует, что в конце ноября 2021 года ее посетил сотрудник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора. Он проводил административное расследование и в ходе визуального осмотра помещения установил факт реализации товаров с незаконным использованием товарных знаков.

В суде был представлен список более чем из десятка товаров для женщин, которые продавались под видом брендовых. Например, в продаже находилась кожаная юбка стоимостью 22 000 рублей, якобы произведенная лейблом «DIESEL». Кстати, судя по этикетке, пошита она была в Индии. Еще одна юбка из натуральной кожи ценой 8500 рублей продавалась под торговой маркой «PATRIZIA РЕРЕ». В список попал и «брендовый» плащ из натуральной кожи марки «Massimo Dutti», тоже индийский, хоть и ценой в 25 000 рублей.

Всего на реализации в магазине находилось 12 товаров на общую сумму почти 185 000 рублей, которые были арестованы. Документов, разрешающих использование товарных знаков на вышеуказанных товарах, у орловского ООО, конечно же, не было. Соглашений с правообладателями товарных знаков мировых фирм-производителей эта компания также не заключала. Вина была доказана, но суд на первый раз наказал владельца торговой точки административным предупреждением. Правда, убыток магазин все-таки понес, так как арбитраж постановил уничтожить арестованные товары.

ИА «Орелград»