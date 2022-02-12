Небезопасные продукты изъяли на орловских ярмарках

За год было уничтожено почти две тонны забракованных продуктов.

Управление ветеринарии Орловской области обнародовало статистику экспертиз, проведенных в 2021 году на рынках и ярмарках региона. Речь идет об исследованиях, проведенных государственными ветеринарными врачами подведомственных этому управлению бюджетных учреждений. В целом они осмотрели и провели ветсанэкспертизу более чем 11 тысяч продуктов из мяса. При этом свыше 6,3 тысячи таких товаров были различными продуктами из свинины, почти 2,9 тысячи – продуктами из курятины.

Также экспертизу прошли 659 единиц товара из мяса других видов птиц (гуси, индейки, цесарки), 412 единиц – из мяса кролика, 328 единиц – из говядины, 270 единиц – из рыбы, 163 единицы – из мяса дикого кабана, 31 единица – из мяса коз и овец. Кроме того, в одном случае была исследована продукция из мяса косули, также оказавшаяся в продаже на рынке. Добавим, что ветврачи на рынках и ярмарках региона за минувший год также проверили более 32,7 тысячи других пищевых продуктов, в том числе молока и молочных продукции, куриных и перепелиных яиц, овощей и фруктов, меда, круп, сухофруктов, квашеной капусты и другой зимней заготовки.

По итогам проведенных экспертиз всего было уничтожено более 1,8 тонны пищевой продукции. В управлении ветеринарии уточнили, что из них 1,2 тонны приходятся на овощи и фрукты. Эти продукты были забракованы и сняты с реализации «по причине наличия признаков порчи». Также было уничтожено 636 килограммов молока — по причине повышенной кислотности. Работа по контролю безопасности продукции животного происхождения продолжается, заверили в ведомстве.

ИА «Орелград»