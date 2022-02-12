В Орле объявят имя лучшего знатока романа «Петр Первый»

12.2.2022 | 15:14 Культура, Новости

В областном центре близится к завершению литературный конкурс.

Финал VIII открытого областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель» пройдет 17 февраля 2022 года на сайте Орловской областной библиотеки имени Бунина. Как сообщили организаторы, мероприятие будет проведено в онлайн-режиме из-за пандемии. Второй этап этого конкурса стартовал на днях. Участие в нем принимают школьники и студенты вызов и ссузов. Конкурс в этом году проводится по знаменитому  роману Алексея Толстого «Петр Первый».

В предыдущие годы финал проводился в очном формате. Но в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в городе и области организаторы формат изменили. «Мероприятие проводится совместно с БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и посвящено 350-летию со дня рождения Петра I», — рассказали в Орловской областной библиотеке имени Бунина и добавили, что цель конкурса — пропаганда книги и чтения как  важнейших факторов духовной жизни человека. Кстати, он является некоммерческим.

Задачами конкурса объявлены продвижение русских  классических  произведений  в  молодежной  среде, популяризация творческого наследия Алексея Толстого, развитие интереса к отечественной истории,  популяризация романов исторической тематики и другое. Первый этап проводился с 13 декабря по 7 февраля в городах и районах. В областной финал вышли победители муниципального уровня. Награждение победителей намечено только на 3 марта. С 17 февраля, то есть со дня проведения финала, и по 3 марта конкурсная комиссия будет подводить итоги. Задача участников – отвечать на поставленные вопросы, за что им начисляются баллы. Победители определяется по наивысшему количеству  набранных баллов, им будут вручены дипломы и ценные  подарки.

ИА «Орелград»

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