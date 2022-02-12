В Орле выросло число ЧП на производстве

Статистику производственного травматизма озвучили профсоюзы.

«Обеспечение безопасных условий труда и забота о здоровье работников — это приоритеты в деятельности орловских профсоюзов. Наша принципиальная позиция такова, что человек должен здоровым прийти на работу и таким же здоровым вернуться домой», – об этом в своем итоговом интервью, посвященном результатам минувшего года, рассказал председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов. С полной версией беседы можно ознакомиться на профсоюзном сайте.

В частности, Николай Меркулов озвучил статистические данные. Он отметил, что, к сожалению, пока не удалось достичь нулевого травматизма даже на тех предприятиях, где есть профсоюзные организации, хотя «роль профсоюза в этом вопросе заметна и весома». В целом в 2021 году на предприятиях и организациях Орловской области произошло 148 несчастных случаев, или на пять больше, чем годом ранее. Из них 18 ЧП были квалифицированы как тяжелые нечастные случаи. В 2020 году таковых было 23. К сожалению, восемь орловцев в минувшем году погибли при исполнении служебных обязанностей. В данном случае статистика чуть ухудшилась – годом ранее было семеро погибших.

«При этом две смерти и шесть тяжелых травм произошло на предприятиях, где есть профсоюз, — подытожил Николай Меркулов. — Представители Федерации принимают участие в расследовании всех несчастных случаев, отстаивая перед комиссией интересы и права работников, пострадавших на производстве. Кроме того, мы проводим собственные проверки предприятий, где есть наши первички, на предмет соблюдения законодательства о труде. Так, в прошлом году было проведено восемь таких комплексных проверок. Руководителям проверяемых организаций направлены представления об устранении допущенных нарушений, копии выданы председателям первичных профсоюзных организаций для осуществления общественного контроля за их устранением».

ИА «Орелград»