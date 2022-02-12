В Орловской области ужесточат условия поддержки фермеров

Поправки в механизм субсидирования подготовило правительство региона.

Проект постановления правительства Орловской области о внесении изменений в порядок финансирования системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации проходит процедуру общественной антикоррупционной экспертизы. Этот документ после утверждения ужесточит условия выделения субсидий аграриям региона. В частности, в новой редакции будут изложены правила предоставления грантов «Агростартап». Напомним, они выдаются в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Грант «Агростартап» – это средства, перечисляемые из областного бюджета грантополучателю для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках других направлений государственной поддержки. Получить его могут фермеры, зарегистрированные в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей. Для соискателей и раньше был установлен ряд обязательных требований, которым они должны соответствовать. Теперь список планируется пополнить.

В частности, соискателю откажут в выдаче гранта, если в году, предшествующем году получения гранта, он привлекался к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травы, стерни и пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы, но таковой в Орловской области фактически нет) на землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в обновленной редакции несколько изменится структура подсчета баллов, которые присваиваются соискателям при проведении конкурса. При равенстве баллов преимущество получит тот, чья заявка поступила раньше остальных, причем это должен быть проект создания хозяйства по развитию овощеводства, картофелеводства или молочного скотоводства.

ИА «Орелград»