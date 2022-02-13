На Орловщине стали больше строить частных домов

13.2.2022 | 10:00 Новости, Строительство

Эксперты оценили итоги работы строительной отрасли в регионе.

Специалисты Орелстата оценили темпы и объемы строительства в Орловской области в 2021 году. По предварительным данным, объем таких работ в целом составил 23,68 миллиарда рублей, или 79,2 процента, в сопоставимой оценке, к предыдущему году. В декабре 2021 года в денежном выражении объемы строительства в регионе составили 2,195 миллиарда  рублей. Данная статистика учитывает все работы, в том числе по возведению нежилых зданий и сооружений.

Всего в 2021 году в Орловской области было введено в эксплуатацию 2148 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 4535,2 тысячи кубометров. Что касается жилья, то организациями и индивидуальными застройщиками построено 3320 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 308,3 тысячи квадратных метров, что оказалось меньше уровня 2020 года ровно на 30 процентов.

Отметим, что активность в минувшем году проявили простые граждане. Население за счет собственных и заемных средств было построено 226,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 3,6 процента превзошло показатель 2020 года. Из них 156,2 тысячи жилых индивидуальных «квадратов» было возведено в сельской местности, остальное – в городах. Доля частной застройки в общем объеме ввода жилья в регионе в прошлом году составила  73,5 процента.

В Орелстате также подсчитали, что 195 жилых домов площадью 17,2 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Кроме того, сообщается, что всего в минувшем году организациями-застройщиками Орловской области было сдано в эксплуатацию 1529 квартир общей полезной площадью 81,8 тысячи квадратных метров в 11-ти жилых зданиях.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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