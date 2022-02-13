Статус орловских самозанятых могут конкретизировать

13.2.2022 | 12:00 Новости, Экономика

В России готовятся очередные поправки в закон о занятости населения.

Как пояснили в Государственной инспекции труда по Орловской области, поправки планируется внести в Закон  «О занятости населения в Российской Федерации». В частности, предлагается официально закрепить в нем понятие «самозанятый». На данный момент этот термин используется в просторечье, а официально такие люди именуются налогоплательщиками, уплачивающими налог на профессиональный доход. Кроме того, поправки должны будут защитить права самозанятых граждан, в том числе в сферах  социального страхования и социальной защиты.

Комментируя новшество, депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что обновленный закон может быть принят в конце 2022 года. Он будет направлен на то, чтобы «больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия». Напомним, в Орловской области количество самозанятых растет очень быстрыми темпами. Так, на начало 2022 года только в инспекции ФНС России по городу Орлу на учете состояло 8575 официально зарегистрированных налогоплательщиков, уплачивающих налог на профессиональный доход, — индивидуальных предпринимателей и простых граждан.

Всего за один год количество орловец, выбравших «самозанятость», выросло на 5573 человека. Выигрывает от этого и казна. Так, по подсчетам инспекции ФНС России по городу Орлу, в прошлом году в областном центре поступления по налогу на профессиональный доход составили 21,2 миллиона  рублей. При этом доля поступлений от уплаты данного налога в бюджет региона составила  63 процента, или 13,4 миллиона рублей, в бюджет Федерального Фонда обязательного медицинского страхования – 37 процентов, или 7,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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