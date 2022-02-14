Подрядчик «Газ Ресурс» получит 170 миллионов на ремонт Карачевского шоссе города Орла

Скандально известный подрядчик снова при деле.

Компания «Газ Ресурс» получит 170 миллионов рублей для ремонта Карачевского шоссе. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Запланирован ремонт проезжей части, выпиловка аварийных деревьев, обустройство заездных карманов, установка новых остановочных павильонов, благоустройство пешеходной зоны, устройство велодорожек.

Так как по данной улице передвигается большегрузный транспорт, принято решение выполнить ремонт проезжей части с применением современной технологии холодного ресайклинга. Для применения технологии холодного ресайклинга при документации производился отбор проб асфальтобетонного покрытия глубиной более 40 см, на основании которых рассчитан объем добавления щебня, портландцемента, битумно-катионной эмульсии и жидкого полимерного пластификатора», — сообщила пресс-служба губернатора.

Отметим, что в прошлом году «Газ Ресурс» отметился ремонтными работами сомнительного качества на улице Октябрьская. Горожане тогда возмущались свалками мусора, устроенными посреди города, а городские власти — качеством работы. Кроме того, компания-подрядчик была вовлечена в какие-то закулисные игры с мэром Парахиным, что привело к публичному выяснению отношений и взаимными заявлениям в правоохранительные органы.

Ремонтные работы, выполненные на Карачевском шоссе, будут находится на гарантии у подрядчика шесть с половиной лет.

ИА «Орелград»