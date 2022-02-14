Коров и пчел засчитают в качестве дохода орловцев

Нормативы чистого дохода для частных хозяйств утверждены на Орловщине.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2022 год. Сделано это в соответствии с ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». Поясним, что подобные нормативы устанавливаются в каждом регионе и ежегодно переписываются, поскольку при их расчете учитывается, в том числе, годовая инфляция.

С точки зрения закона, личные подсобные хозяйства (приусадебное землепользование) – это форма сельскохозяйственного производства, осуществляемого личным трудом гражданина или членов его семьи в целях удовлетворения потребностей в продовольствии и иных нуждах. Однако избытки граждане могут и продавать. ЛПХ в Орловской области являются одним из основных источников не только доходов, но и продуктов питания для сельских жителей. Их доля в общем производстве сельхозпродукции велика. Например, на Орловщине они производят более 90 процентов картофеля и овощей.

По данным Орелстата, последняя микроперепись показала, что в Орловской области действует более 132,4 тысячи ЛПХ. Для многих сельских жителей личное подсобное хозяйство стало одним из основных источников дохода, превратившись одновременно в основной вид трудовой деятельности. Это уже не те дачи, которые были в 1990-х. Поэтому деятельность личных подсобных хозяйств регулируется Федеральным законом №112. Нормативы, установленные губернатором, учитываются при назначении мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов от личного подсобного хозяйства. Это могут быть детские пособия, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, адресная социальная помощь и др.

В Орловской области норматив чистого дохода установлен в следующих размерах:

— Крупный рогатый скот (мясо), 1 голова — 14 369 рублей в год;

— Коровы (молоко), 1 голова — 55 596 рублей в год;

— Свиньи (мясо), 1 голова – 7448 рублей в год;

— Овцы (мясо), 1 голова – 5612 рублей в год;

— Козы (молоко), 1 голова – 5173 рубля в год;

— Кролики (мясо), 2 головы – 3098 рублей в год;

— Птица (мясо, яйца), 10 голов – 2028 рублей в год;

— Пчелосемьи, 1 семья – 4580 рублей в год;

— Земельный участок, 0,01 гектара – 286 рублей в год.

ИА «Орелград»