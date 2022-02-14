Коров и пчел засчитают в качестве дохода орловцев

14.2.2022 | 6:00 Новости, Экономика

Нормативы чистого дохода для частных хозяйств утверждены на Орловщине.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей  Клычков утвердил нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции  на 2022 год. Сделано это в соответствии с ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». Поясним, что подобные нормативы устанавливаются в каждом регионе и ежегодно переписываются, поскольку при их расчете учитывается, в том числе, годовая инфляция.

С точки зрения закона, личные  подсобные  хозяйства  (приусадебное  землепользование)  –  это  форма сельскохозяйственного  производства,  осуществляемого  личным  трудом гражданина  или  членов  его  семьи  в  целях  удовлетворения  потребностей в  продовольствии  и  иных  нуждах. Однако избытки граждане могут и продавать. ЛПХ в Орловской области  являются  одним  из  основных источников  не  только  доходов,  но  и  продуктов  питания  для  сельских  жителей. Их доля в общем производстве   сельхозпродукции велика. Например, на Орловщине они производят более 90 процентов картофеля и овощей.

По данным Орелстата, последняя микроперепись показала, что в Орловской области действует более 132,4 тысячи ЛПХ. Для многих  сельских  жителей  личное  подсобное  хозяйство стало одним из основных  источников  дохода, превратившись одновременно в основной вид трудовой  деятельности. Это уже не те дачи, которые были в 1990-х. Поэтому деятельность личных подсобных хозяйств регулируется Федеральным законом №112. Нормативы, установленные губернатором, учитываются  при назначении мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов от личного подсобного хозяйства. Это могут быть детские пособия,  субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, адресная социальная помощь и др.

В Орловской области норматив чистого дохода установлен в следующих размерах:

—  Крупный рогатый скот (мясо), 1 голова — 14 369 рублей в год;

— Коровы (молоко), 1 голова — 55 596 рублей в год;

— Свиньи (мясо), 1 голова – 7448 рублей в год;

— Овцы (мясо), 1 голова – 5612 рублей в год;

— Козы (молоко), 1 голова – 5173 рубля в год;

— Кролики (мясо), 2 головы – 3098 рублей в год;

— Птица (мясо, яйца), 10 голов – 2028 рублей в год;

— Пчелосемьи, 1 семья – 4580 рублей в год;

— Земельный участок, 0,01 гектара – 286 рублей в год.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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